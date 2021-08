Kelly McCreary (Grey's Anatomy) est enceinte de son premier enfant : "J'ai crié sous le choc"

En voilà un beau cadeau des 40 ans ! Peu après avoir soufflé ses bougies, Kelly McCreary annonce être enceinte de son premier enfant. Un heureux événement qu'elle partage avec son mari, le producteur Pete Chatmon, rencontré sur le tournage de la série Grey's Anatomy en 2017. Dans une interview accordée au magazine People, le 16 août 2021, l'actrice américaine a confié sa surprise en découvrant le résultat de son test de grossesse.

"En fait, j'ai crié sous le choc quand j'ai vu 'enceinte'. Je veux dire, je ne m'y attendais tout simplement pas", a expliqué l'interprète du docteur Maggie Pierce. "Je m'étais vraiment préparée mentalement et émotionnellement à la possibilité qu'il nous faille un certain temps pour concevoir. J'ai donc été vraiment choquée." Telle une influenceuse aguerrie, Kelly McCreary met déjà à profit cet heureux événement en posant fièrement avec son test positif, gage de son partenariat avec la marque Clearblue.

L'actrice le confie sans détour, son mari Pete Chatman est à l'initiative de cette future vie de famille. Il a même fallu un certain temps pour que le producteur arrive à convaincre sa moitié, accaparée par sa carrière d'actrice. "Je suis très chanceuse d'avoir un partenaire qui est juste impatient que cet enfant vienne dans notre vie." D'ores et déjà, Kelly McCreary projette de transmettre "l'amour-propre et l'acceptation de soi" à sa progéniture.