Meghan Markle et Harry privés de Windsor : Kate et William en profitent pour déménager !

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient bientôt déménager. Avec leurs trois enfants (George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans) le prince William et Kate Middleton devraient quitter Kensington Palace, où se trouvent leurs bureaux et Anmer Hall, où ils habitent, pour emménager au château de Windsor, dans le Berkshire.

Selon les informations du journal The Mirror, certains experts avancent que cette nouvelle risque de profondément blesser Meghan Markle et le prince Harry, qui convoitaient ce lieu et souhaitaient y demeurer juste après s'être mariés ! Comme le rappelle le journal, les parents d'Archie et de Lilibet (2 ans et 3 mois) ont explicitement demandé à la reine Elizabeth II s'il pouvait s'installer à Windsor...avant de se voir offrir leur résidence de Frogmore Cottage. "Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d'hélicoptère à East Anglia et c'était utile pour les fêtes de Noël à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment. C'est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis. Ils envisagent des options dans la région", confie une source au Daily Mail.

Après avoir officiellement quitté leurs fonctions au sein de la famille royale britannique et d'avoir renoncé à leurs privilèges, Meghan Markle et son époux, le prince Harry, ont dû se préparer à ne recevoir aucun cadeaux de la part du clan Windsor. Surtout après les nombreuses accusations qui ont entaché la Cour... Ce déménagement serait-il une pique lancée au jeune couple ?

D'après les experts, le prince William et son épouse désireraient se rapprocher des leurs. Pippa Middleton, son mari James Matthews et leurs deux enfants vivent dans le village de Bucklebury, dans le Berkshire, non loin de leur supposée future résidence. Les parents de la duchesse de Cambridge, Carole et Michael Middleton, habitent également dans le secteur. Sans oublier, bien évidemment la monarque de 95 ans, esseulée depuis la disparition de son mari, le prince Philip.

Pour rappel, le fils aîné du prince Charles est très proche de sa grand-mère et avait fait le déplacement en Ecosse en sa compagnie. Il s'agissait de la première sortie officielle de la reine depuis la mort de son époux.