Grey's Anatomy : Déjà 350 épisodes, Shonda Rhimes et les stars à la fête

Depuis le 26 septembre 2019, la chaîne américaine ABC diffuse la 16e saison de Grey's Anatomy. Soit une saison de plus que l'autre série médicale à succès du petit écran : Urgences (diffusée jusqu'en 2009 sur NBC). Elle a aussi battu un record avec déjà 350 épisodes en boîte.

Sur le compte Twitter de Grey's Anatomy, suivi par 4,7 millions de followers, la production de la série a partagé un message et des photos soulignant ce record. "On fête 350 (!!!) épisodes de Grey's Anatomy avec notre incroyable casting et notre équipe !", peut-on lire. Autour de la créatrice du show, Shonda Rhimes, on peut voir par exemple l'inoxydable héroïne Ellen Pompeo, Kim Raver, Chandra Wilson, James Pickens Jr., le très déduisant Jesse Williams ou encore le non moins charmant Kevin McKidd... Les acteurs de la série, réunis dans les studios d'ABC, ont pu partager un énorme gâteau.

Le 350e épisode Grey's Anatomy sera diffusé en novembre prochain. La série, d'ores et déjà renouvelée pour une 17e saison, est coproduite par ABC Studios, Shondaland Production Company et Entertainment One Television. Aux manettes, on retrouve Krista Vernoff et William Harper. Du côté des audiences, le premier épisode de la nouvelle saison a été vu par 6,5 millions de téléspectateurs. À titre de comparaison, le premier épisode de la première saison était à l'époque regardé par... 16,25 millions de téléspectateurs. Même si l'écart paraît énorme, au bout de tant d'années d'existences, les audiences sont suffisantes pour rapporter des sous à la chaîne et aux acteurs...

La créatrice Shonda Rhimes, dont la fortune est estimée à 140 millions de dollars, a signé il y a deux ans un deal avec la plateforme Netflix. Elle y développe des contenus exclusifs tout en gardant un oeil sur Grey's Anatomy. Pas moins de huit projets auraient ainsi été déjà proposés. Parmi eux : Bridgerton, basé sur les romans de l'auteur de romans historiques Julia Quinn.