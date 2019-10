Grey's Anatomy : Premier teaser avec Alyssa Milano et Holly Marie Combs

Pour le petit écran, c'est une sorte d'événement. Alyssa Milano et Holly Marie Combs, ex-stars de la série Charmed, vont rejouer les soeurs pour... Grey's Anatomy. Les deux actrices sont attendues dans la 16e saison du show de la chaîne ABC. Un teaser vient d'être dévoilé.

Avec presque 225 000 vues au compteur, force est de constater que le teaser de la participation des deux stars à Grey's Anatomy témoigne d'une impatience certaine chez les téléspectateurs ! L'extrait d'une trentaine de secondes dévoilé par ABC nous plonge dans les couloirs du Grey-Sloan Memorial Hospital. Alyssa Milano et Holly Marie Combs, qui ont interprété les mythiques soeurs Halliwell dans Charmed, peuvent être vues donnant la réplique à un pilier de la série : James Pickens Jr., alias le docteur Richard Webber.

Les actrices apparaîtront dans le 3e épisode de cette nouvelle saison qui sera diffusé le jeudi 10 octobre 2019. Elles joueront les soeurs d'une patiente en état de mort cérébrale après avoir été victime d'un accident sur un chantier de construction. Et aucun pouvoir magique ne semble pouvoir inverser cette triste situation...

Alyssa Milano et Holly Marie Combs connaissent déjà des membres de l'équipe de Grey's Anatomy... côté coulisses. En effet, elles ont croisé la route de Krista Vernoff et d'Andy Reaser : l'une avait chapeauté la série jusqu'en 2011 et a participé à l'écriture de certains épisodes de Private Practice avant de reprendre du service au Grey-Sloan Memorial Hospital en 2017. L'autre est producteur exécutif depuis 2014.