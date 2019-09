Alyssa Milano et Holly Marie Combs tournent ensemble dans une série américaine !

Les fans de démons, d'innocents et de tours de passe-passe ont frétillé de joie devant la nouvelle. Comme l'ont annoncé Alyssa Milano et Holly Marie Combs chacune de leur côté, des retrouvailles filmées ont bien eu lieu. Mais ce n'est plus dans l'univers de la sorcellerie qu'elles se donneront la réplique : les stars historiques de Charmed ont repris du service dans un épisode de la prochaine saison de Grey's Anatomy. "Nous sommes tellement excités à l'idée de recevoir ces charmeuses dans la série" déclarait-on sur la page Twitter officielle du show médical. De quoi consoler un peu les téléspectateurs fortement insatisfaits du reboot de la série d'Aaron Spelling qui n'avait pas su créer l'illusion en 2018.

Pour Alyssa Milano et Holly Marie Combs, cette opportunité est d'autant plus réjouissante qu'elles collaborent à nouveau avec certains de leurs anciens collègues. Dans l'équipe de Grey's Anatomy, côté coulisses, les soeurs Halliwell ont croisé la route de Krista Vernoff et d'Andy Reaser : l'une avait chapeauté la série jusqu'en 2011 et a participé à l'écriture de certains épisodes de Private Practice avant de reprendre du service au Grey-Sloan Memorial Hospital en 2017. L'autre est producteur exécutif depuis 2014. Or, chacun a contribué par le passé à diverses saisons de Charmed ! "On ne pourrait pas être plus heureuses, raconte Holly Marie Combs sur Instagram. Eh oui, il y a eu des larmes. Juste quelques-unes." .Les épisodes de Grey's Anatomy n'auront, donc, jamais été aussi magiques...