Alyssa Milano dévoile avoir subi deux avortements : "Je n'étais pas prête"

Sur son podcast intitulé Sorry Not Sorry, Alyssa Milano s'est confiée sur l'avortement, sujet toujours très (trop) clivant aux États-Unis. L'actrice de 46 ans, aujourd'hui maman de deux enfants, a révélé avoir elle-même eu recours à cette pratique dans les années 1990.

C'est précisément en 1993, alors qu'elle est au tout début de sa vingtaine, qu'Alyssa Milano a avorté à deux reprises. "Je savais à cette époque je n'étais pas prête à devenir mère, alors j'ai choisi d'avoir recours à l'avortement. J'ai choisi. C'était mon choix. Et c'était absolument la meilleure décision pour moi. Ce n'était toutefois pas un choix facile à prendre. Ce n'était pas ce que je souhaitais, mais ce que j'avais besoin de faire, au même titre que n'importe quelle autre décision concernant sa santé", a raconté l'ex-star de Charmed.

Alyssa Milano, qui est depuis devenue maman d'Elizabeth (4 ans) et Milo (7 ans) avec son mari Dave Bugliari, a donné de plus amples détails sur ces grossesses non désirées. À l'époque, elle utilisait pourtant un moyen de contraception et était "dans une relation amoureuse solide", mais ce n'était pas le bon moment. Sa deuxième procédure d'avortement, quelques mois après la première, est intervenue alors qu'elle utilisait encore un moyen de contraception. Ces décisions étaient toutefois logiques pour la star. Il faut dire qu'elle commençait à prendre de l'importance à Hollywood grâce à la série Madame est servie. "J'avais une carrière, un avenir et du potentiel", a-t-elle expliqué.

Par-dessus le marché, elle suivait un traitement contre l'acné, Accutane, qui pouvait avoir des effets secondaires sur une grossesse. Alyssa Milano n'a pas pris ces décisions à la légère et, avec le recul, elle ne regrette pas. "C'était dévastateur pour moi. J'ai été élevée dans la croyance catholique et soudainement un conflit s'ouvrait en moi. Une croyance qui m'a finalement fait ouvrir les yeux sur le fait que seulement les hommes pouvaient prendre des décisions sur ce que telle ou telle personne avait le droit ou non de faire. (...) Je n'aurais jamais eu mes enfants, mes magnifiques, parfaits, aimants, gentils et curieux enfants qui ont une mère qui était vraiment prête pour eux. Je n'aurais pas ma carrière, ni cette plateforme pour me battre contre l'oppression ni mon incroyable mari David", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet