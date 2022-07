Mort d'une actrice de Charmed : Alyssa Milano dévastée...

C'est une bien triste nouvelle pour les équipes et les fans de la série Charmed. L'actrice Rebecca Balding qui y jouait le rôle d'Elise Rothman, la rédactrice en chef du journal The Bay Mirror, s'est éteinte lundi 18 juillet 2022 à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer des ovaires. C'est sa cousine Caroline Williams, également actrice dans les séries Urgences, Grey's Anatomy et Mentalist qui a annoncé son décès sur Twitter : "Ma cousine, Rebecca Balding, est décédée à Salt Lake City. Bien que nous n'étions plus proches à l'âge adulte, elle a eu une profonde influence sur ma curiosité pour le show-business et le théâtre. Mère, épouse, actrice. Elle a tout réussi."

Alyssa Milano rend un vibrant hommage à sa partenaire de Charmed

La mort de Rebecca Balding a suscité une onde de choc chez ceux et surtout celles qui l'ont côtoyée dans la série Charmed. Parmi celles-ci, l'actrice Alyssa Milano qui jouait le rôle de Phoebe Halliwell. Ce mercredi 20 juillet, l'actrice de 49 ans a rendu hommage à la défunte en postant une photo tirée de la série où on les aperçoit toutes les deux. Le tout accompagné d'un message dédié à celle qui incarnait Elise Rothman : "Rebecca Balding n'était pas seulement une merveilleuse actrice, c'était une très belle personne. J'ai adoré chaque minute que j'ai pu passer avec elle sur Charmed. J'ai de si bons souvenirs de Rebecca et de son mari, Jim, dansant lors des fêtes de fin d'année ! J'ai une pensée pour tous ceux qui l'aimaient. Je me sens tellement honorée que nos chemins se soient croisés dans cette vie. Qu'elle repose en paix."