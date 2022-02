Julie Depardieu et Philippe Katerine : Confidences sur leurs enfants, l'un d'eux a déjà un "oeil artistique"

Les téléspectateurs vont finalement revoir leur médecin légiste préférée, le mardi 22 février 2022 sur France 3. Julie Depardieu retrouve le public en même temps qu'elle retrouve son rôle dans la série Alexandra Ehle - elle donne, d'ailleurs, la réplique au musicien André Manoukian. Et le succès devrait être au rendez-vous. Le précédent épisode du programme, diffusé il y a un an, avait attiré pas moins de 5,4 millions de téléspectateurs. Une gloire qui, heureusement, n'entache pas la tranquillité de l'héroïne au quotidien.

La célébrité à outrance, ça peut devenir étouffant

"Je me rends surtout compte du pouvoir de la série lorsque je me balade dans la rue, explique Julie Depardieu dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Mais personne ne m'emmerde, moi ! La célébrité à outrance, je l'ai vécue, car j'ai grandi à côté d'un monstre du cinéma français [le comédien Gérard Depardieu, NDLR]. Ca peut devenir étouffant mais ce n'est pas mon cas. Je peux faire du shopping tranquillement !" Et c'est tant mieux pour l'actrice de 48 ans, qui élève ses deux enfants dans des conditions bien différentes de celles de sa propre jeunesse.

Je leur conseillerai d'assurer leurs arrières

En couple avec Philippe Katerine depuis leur rencontre sur le tournage du film Je suis un no man's land, en 2010, Julie Depardieu regarde ses deux garçons, Billy, 10 ans et Alfred, 9 ans, grandir à ses côtés. Il semblerait que les petits aient déjà des sensibilités similaires au reste de la famille. "Un de mes fils a déjà un oeil artistique et est passionné de maquillage et de coiffure, révèle la comédienne. Quoi qu'il en soit, je les laisserai faire, mais je leur conseillerai d'assurer leurs arrières, car ce n'est pas évident de faire un métier dans lequel on dépend du désir de quelqu'un d'autre." Qui sait ? L'un d'eux pointera peut-être le bout de son nez, prochainement, dans un épisode de la série Alexandra Ehle...

Retrouvez l'interview de Julie Depardieu dans le magazine Télé 7 Jours, n°3221 du 14 février 2022.