Julie Depardieu doublement césarisée : un moment mal vécu avec son père dans la salle...

C'est un honneur, certes, mais Julie Depardieu n'a pas su comment l'appréhender. En 2004, alors qu'elle venait d'incarner Jeanne-Marie dans le film La Petite Lili, de Claude Miller, la comédienne - 31 ans à l'époque - a reçu deux récompenses lors de la 29e cérémonie des César : l'une pour le "meilleur espoir", l'autre pour le "meilleur second rôle"... Une première dans l'Histoire du cinéma ! Alors qu'elle s'apprêtait à remercier les membres du jury, et les spectateurs installés sur les sièges du Théâtre du Châtelet, elle s'est pourtant trouvée bien dépourvue.

"Je ne l'ai pas assumé. Qu'est-ce que j'étais nouille, explique-t-elle aujourd'hui dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Il y avait mon père [Gérard Depardieu, NDLR] dans la salle, et je ne le savais pas. J'étais dans un état... Si on me proposait de revivre ce moment, je dirais 'Non, pitié !' Moi qui n'avais jamais eu de prix, ni de bonnes notes à l'école, j'étais sous le choc. J'avais presque honte et je n'ai pas bien su les recevoir." Julie Depardieu songeait, initialement, à travailler dans un potager. Elle a obtenu une maîtrise de philosophie à l'université de Nanterre et fait ses débuts au cinéma, auprès de son père, dès 1994 dans Le Colonel Chabert d'Yves Angelo.

Maman de deux garçons - Billy, 10 ans et Alfred, 9 ans -, compagne de Philippe Katerine depuis 2010, Julie Depardieu a moins de mal à se réjouir pour autrui. Notamment pour son chéri, récompensé à son tour en 2019 pour son second rôle dans Le Grand Bain. "On vit tout mieux quand c'est celui que l'on aime qui est mis à l'honneur, poursuit l'actrice. J'étais tellement heureuse pour lui, car il le méritait. Et il est si doué pour les discours ! Ils ne nous reste plus qu'à mettre nos César en valeur car, pour le moment, ils sont par terre, à côté du panier du chien !" Sait-on jamais, la collection pourrait bien s'agrandir. L'un de ses fils disposerait déjà d'un "oeil artistique" et serait passionné de maquillage et de coiffure. A qui le tour ?

