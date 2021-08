Julie Depardieu : Son tacle bien senti contre la série Alexandra Ehle : "Les gens ne sont pas cons !"

Lors d'une interview accordée à Nice Matin, samedi 31 juillet 2021, Julie Depardieu n'a pas mâché ses mots au sujet de la série Alexandra Elhe, diffusée ponctuellement sur France 3 depuis trois ans. La comédienne de 48 ans, qui y incarne le rôle principal du médecin légiste, a annoncé qu'elle avait récemment tourné les épisodes 8 et 9 de la saison 3. Au passage, la fille de Gérard Depardieu a laissé entendre son mécontentement quant à l'écriture du scénario...

"Sur les scénarios d'Alexandra Ehle, faut parfois que je gueule, car tout est surexpliqué", s'est-elle indignée auprès de nos confrères. Et de poursuivre : "Les gens sont pas cons, quand même !" Si le public va bientôt pouvoir la retrouver sur France 3 dans sa blouse blanche et ses gants de légiste, on ne peut pas en dire autant pour le personnage qu'elle campait depuis 2017 dans la série Les Chamois sur TF1, désormais terminée. "Ça a fait un flop !" Pas de quoi déprimer la fantasque comédienne, qui se consacre cet été à ses performances scéniques.

Le 29 juillet dernier, l'actrice a retrouvé Juliettte Hurel et Hélène Couvert pour le concert Misia Reine de Paris donné à l'occasion du Festival de Ramatuelle et ses nuits classiques (qui se tient du 27 juillet au 11 août 2021). Un Festival auquel son célèbre compagnon participe également, puisque Philippe Katerine est lui aussi attendu sur scène le 1er août avec son spectacle Confessions.

Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille

A l'occasion d'une interview accordée à Paris Match en février dernier, Julie Depardieu avait justement fait preuve de franchise sur le début de sa relation amoureuse avec Philippe Katrine : "Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère (Guillaume Depardieu, décédé en 2008, ndlr). Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise", avait-elle expliqué. Et de conclure, sur la naissance de leurs fils Billy et Alfred : "Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille."