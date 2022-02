"Il n'est pas toujours élogieux" : Philippe Katerine évoque sa relation avec son beau-père Gérard Depardieu

Philippe Katerine et Julie Depardieu se sont rencontrés pour la première fois en 2008, lors d'une séance photo à deux pour un magazine. "Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien. C'était impossible qu'il m'apprécie !", a raconté Julie à Paris Match, en janvier 2021. Elle a retrouvé le musicien l'année suivante, en 2009, sur le tournage du film Je suis un no man's land de Thierry Jousse. La fille de Gérard Depardieu avait d'emblée refusé son rôle, pensant que Philippe Katerine en ferait de même.

"J'ai su à ce moment qu'il m'adorait. J'étais surprise, s'était ensuite souvenue la fille de Gérard Depardieu. Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère [Guillaume Depardieu, décédé en 2008, NDLR]. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise."

Dans cette même interview, Julie s'était confiée sur leur vie de couple, une vie qu'elle décrivait comme assez ordinaire, rythmée par leurs accords et désaccords : "On rigole beaucoup, on s'entend bien. On se ressemble autant qu'on s'oppose. Philippe me surprend, me chamboule. Je suis ébahie face à lui. Ce qu'il écrit est magnifique, sa poésie me touche... On s'aime autant dans notre folie que dans notre simplicité. Au quotidien, il est équilibré. Il met sa folie dans ses créations, le dessin, le chant ou l'écriture."

Philippe Katerine et Julie Depardieu sont parents de deux garçons, Billy et Alfred, âgés de 10 et 9 ans.