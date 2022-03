Gérard Depardieu divorcé d'Elisabeth Depardieu : les parents de Julie et Guillaume toujours soudés ?

Lorsqu'en 1970, le jeune Gérard Depardieu rencontre Elisabeth Guignot, âgée de 7 ans de plus que lui, c'est le coup de foudre : ils se marient rapidement et accueillent dans la foulée Guillaume en 1971 et Julie en 1973. Comme leur vie privée, leur vie professionnelle se conjugue également très souvent à deux : ils partagent plusieurs fois l'affiche au cinéma, notamment dans Le Garçu, diffusé ce mercredi soir sur Arte.

A l'époque de la sortie du film, en 1995, le couple est pourtant déjà séparé : en 1992, Gérard Depardieu avait accueilli une petite fille, Roxane, avec sa nouvelle compagne, Karine Silla, rencontrée quelques mois plus tôt. Une séparation discrète qui amènera à un divorce... en 2006, soit 14 ans plus tard ! La même année, l'acteur était d'ailleurs devenu père une quatrième fois d'un petit garçon, Jean, avec une autre compagne, Hélène Bizot.

Un divorce prononcé sur le tard qui n'a pas gêné tant que ça l'ancien couple, toujours très proche. En 2013, alors que Gérard Depardieu multipliait les frasques en se rapprochant de Vladimir Poutine pour prendre la nationalité russe, son ex-femme l'avait défendu sur RTL, le qualifiant d'homme "extrêmement malheureux".

"Les gens sont déchaînés parce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. C'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer", avait-elle regretté. Même ligne de conduite lorsqu'il est accusé de fraude fiscale, la même année. "Quand vous regardez la maison qu'il avait choisie en Belgique, il n'avait pas l'intention d'y vivre quand même. Lui qui aime tellement les belles choses, même s'il peut s'en passer. Vous le voyez au bord d'une route, dans une maison comme ça, sinistre ?"

Depuis, Gérard Depardieu continue de faire parler de lui, notamment pour des histoires d'agression sexuelle, mais Elisabeth Guignot, qui vient d'avoir 80 ans, se fait beaucoup plus discrète dans les médias. Sans s'éloigner toutefois de celui qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans, père de ses deux enfants. Probable soutien de sa fille Julie, actrice triplement césarisée en 2004 et 2006 et en couple avec Philippe Katerine, l'ancienne comédienne doit d'ailleurs s'occuper de leurs deux enfants, Billy, 10 ans et Alfred, 9 ans.

Et bien sûr de Louise, son unique petite fille, progéniture de son regretté fils Guillaume, également acteur, qui a perdu la vie en 2008. Perturbé par de nombreuses affaires de drogues mais prodige du cinéma, le jeune homme avait eu un accident de moto en 1995 et avait pris la décision, huit ans plus tard, de se faire amputer du bas de la jambe, handicapé par de nombreuses douleurs. Quelques jours avant sa mort, il contracte une pneumonie et un nouveau staphylocoque doré, qui lui sera fatal.