Gérard Depardieu accusé de viols : sa mise en examen confirmée en raison "d'indices graves"

Accusé de "viols" et "d'agressions sexuelles", Gérard Depardieu avait demandé l'annulation de sa mise en examen devant la chambre de l'instruction de Paris, "au motif de l'absence d'indice sérieux". Mais la justice ne lui a pas donné raison. Le jeudi 10 mars 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé cette mise en examen, comme l'a expliqué le procureur général de Paris, Rémy Heitz, dans un communiqué relayé par l'AFP.

Gérard Depardieu demeure mis en examen

"La chambre de l'instruction considère ainsi qu'il existe, à ce stade, des indices graves ou concordants qui justifient que Gérard Depardieu demeure mis en examen", affirme Rémy Heitz. L'enquête suit donc son cours. La plaignante, Charlotte Arnould, s'était présentée à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, fin août 2018 pour déposer une plainte contre l'acteur. 22 ans au moment des faits, elle avait dévoilé son identité durant le mois de décembre 2021 sur Twitter, regrettant de toujours le voir travailler pendant qu'elle passe son "temps à survivre".

Gérard Depardieu est effectivement à l'affiche des films Maigret, Robuste et Illusions perdues. Il a également de très nombreux projets à venir, dont Twins de Lamberto Bava, Cetus de Frédéric Forestier ou encore Les volets verts, de Jean Becker. Apprentie comédienne, chanteuse et pianiste, Charlotte Arnould connaît le monstre du cinéma depuis sa plus tendre enfance. Elle se serait rendue à son domicile en août 2018 afin d'évoquer sa carrière et de répéter un rôle. Elle dénonce, auprès des forces de l'ordre, plusieurs "pénétrations digitales" imposées et un "cunnilingus non consenti".



Mon souhait n'était en aucun cas de l'atteindre

Lors de son audition libre à la PJ parisienne, Gérard Depardieu avait reconnu une partie des faits. Il admettait avoir touché Charlotte Arnould mais assurait qu'elle était "pleinement consentante". "J'ai senti dans son regard et son comportement une curiosité et une entente qui m'ont poussé à aller plus loin, expliquait-t-il. Si j'avais senti la moindre résistance ou opposition, elle n'aurait pas eu besoin de dire un mot, j'aurais arrêté immédiatement. M'ayant dit qu'elle était vierge, je n'ai à aucun moment voulu pratiquer une pénétration digitale. Mon souhait n'était en aucun cas de l'atteindre mais au contraire de faire en sorte, avec son consentement, de lui donner du plaisir."

Le dossier retourne donc désormais à la juge d'instruction pour la poursuite de l'information judiciaire.

Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue