Philippe Katerine gravement malade et opéré : l'incroyable façon dont les médecins lui ont sauvé la vie

À seulement 8 ans, Philippe Katerine a dû subir une très lourde intervention chirurgicale à cause d'un problème cardiaque qui aurait pu causer sa mort. Interviewé par Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché en mai 2016, l'artiste et interprète du titre Amour avait parlé pour la première fois de cette opération à coeur ouvert à jamais gravée dans sa mémoire. "J'avais un énorme trou dans le coeur. Je me suis fait opérer à l'âge de 8 ans. Ils ont mis une peau de cochon pour boucher le trou parce que c'est ce qu'il y a plus compatible avec le coeur humain", confiait-il ajoutant que c'était la raison pour laquelle il aimait tant les animaux.

Quelques années plus tard en 2019, l'acteur de 53 ans, père d'Edie (née en 1993 d'une précédente relation), d'Alfred et Billy (nés de son idylle avec l'actrice Julie Depardieu), avait également révélé plus de détails concernant son problème cardiaque alors qu'il était interrogé par Mouloud Achour dans l'émission Clique. "C'était un trou dans le coeur gros comme une pièce de cinq francs. Et on me l'a bouché avec une peau de cochon, qui est la peau la plus compatible avec le corps humain comme on le sait", avait-il expliqué.

Plus étonnant, Philippe Katerine avait indiqué avoir vécu cette intervention chirurgicale comme une véritable "résurrection". En effet, il avait expliqué avoir vécu une expérience de mort imminente (EMI) au moment de l'opération et avoir eu comme la sensation de sortir de son corps et de mourir pendant quelques instants. "C'était génial ! On ne peut pas s'imaginer ce que c'est de traverser un long tunnel et voir la lumière ! Bien sûr, on le voit sur le périphérique... Mais là, c'est quelque chose d'extraordinaire ! Vous ne vous en souvenez pas vous, Mouloud ?", demandait-il avec beaucoup d'humour à l'animateur. Confus, Mouloud Achour avait alors répondu : "Le cochon, ne le mangez pas, faites-vous opérer avec !"

Pour rappel, Philippe Katerine dévoile ses oeuvres dans l'exposition Mignonisme au Bon Marché du 26 février au 24 avril 2022.