Julie Depardieu anéantie par une rupture : Philippe Katerine a tout fait basculer

Julie Depardieu fait son grand retour sur France 3 ! La comédienne de 48 ans renfile la blouse d'Alexandra Ehle, légiste loufoque de la série éponyme dont un nouvel épisode est diffusé ce mardi 22 février. Si le personnage a décidé d'en finir avec l'amour, Julie Depardieu coule des jours heureux dans les bras du chanteur Philippe Katerine. En 2010, année de leur rencontre, l'actrice était pourtant loin de vouloir se relancer dans une histoire, bien au contraire. Son mot d'ordre : fuir. Avant de faire entrer l'interprète de Louxor, j'adore dans sa vie, Julie Depardieu sortait d'une histoire avec le violoniste Laurent Korcia. Une romance de sept ans dont elle ne garde pas que des bons souvenirs. Dans les pages de Télé Loisirs, elle est revenue sur cette séparation chaotique qui ne l'a plus fait croire en rien : "Avant de rencontrer Philippe, je sortais d'une rupture difficile et je ne voulais plus vivre d'histoire. Mais c'est toujours quand on n'y croit plus que ça arrive".

Le tournage de Je suis un no man's land a finalement changé la donne même si Julie Depardieu n'était pas du tout dans l'optique de débuter une nouvelle histoire d'amour : "Je me souviens être allée à Dolle, où se passait le tournage, sans attendre quoique ce soit. Je n'avais pas une furieuse envie d'exister, j'étais là et pas là à la fois. La perte de quelqu'un vous fout par terre, vous amène à tout remettre en question. [...] La seule idée d'exister vraiment me dégoûtait", confiait-elle à Gala à l'époque. Le courant passe finalement avec son partenaire Philippe Katerine qui apprivoise progressivement la comédienne. La persévérance a fini par payer puisqu'aujourd'hui, les amoureux sont les heureux parents de Billy et Alfred. C'était pourtant loin d'être gagné.

Avant de tourner ensemble pour le film de Thierry Jousse, Julie Depardieu et Philippe Katerine s'étaient déjà rencontrés une première fois. Un rendez-vous catastrophique : "On s'est connu en 2008 pendant un shooting pour un magazine. Durant l'entretien croisé, interminable, on était d'accord sur rien. C'était impossible que Philippe Katerine m'apprécie !" Le timing ne jouait pas vraiment en leur faveur non plus : "Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise. (...) Notre amour est mystérieux. Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille", précisait également Julie Depardieu à Paris Match. Comme quoi, la vie, c'est un peu comme une autopsie pour Alexandra Ehle, on ne sait jamais sur quoi on va tomber...