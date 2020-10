Gérard Depardieu : Rares confidences sur son fils Jean, 14 ans et "extraordinaire"

Le 8 octobre 2020, sortira le nouvel ouvrage de Gérard Depardieu : Ailleurs, aux éditions Le Cherche-Midi, un traité qui parle de "cette petite distance qu'il faut trouver pour rester profondément humain". L'occasion pour l'acteur de légende d'accorder une nouvelle interview au magazine Le Point du 1er octobre 2020 et d'évoquer son rôle de père avec Julie Depardieu (47 ans), née de son premier mariage avec Élisabeth Guignot ; Roxane (28 ans), issue de sa relation avec Karine Silla, et Jean (14 ans), dont la mère est son ex-compagne Hélène Bizot. Grand absent de cette fratrie recomposée, Guillaume Depardieu, décédé en 2008 à l'âge de 37 ans, après avoir contracté une pneumonie et une infection due à un staphylocoque doré.

Dans son ouvrage, Gérard Depardieu dit que l'amour est plus important que l'éducation. Il commente alors auprès de nos confrères : "Vous transmettez ce que vous voulez à un enfant si vous l'aimez. Même quand vous lui dites : 'Ça, c'est pas bien.' Filer une baffe, ça ne vous apporte que des emmerdes. La baffe que vous lui avez donnée, vous en recevrez dix plus fortes, a ainsi affirmé l'interprète d'Obélix, Cyrano de Bergerac et Jean de Florette, depuis son domicile parisien. Moi, j'étais souvent absent. Je le suis moins avec Julie et Roxanne. Jean (...) est extraordinaire. Il a 14 ans. Il est très doux. Moi, il fallait toujours que je trouve une sortie de secours. À partir du moment où vous vous sentez coincé, c'est comme ça."

L'acteur césarisé, récemment arrêté à Paris pour conduite en état d'ivresse, a ajouté : "Moi, parfois, je ne suis pas apte au bonheur d'un amour... Je peux faire des enfants, essayer de les élever, mais, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, hein, cette chose-là. C'est un sentiment noble, magnifique." Pour ce qui est de la vie de couple, Gérard Depardieu se veut critique envers les hommes qui n'acceptent pas de voir le corps de leur femme changer pendant la grossesse : "Le couple, c'est beau quand tu fais des enfants. Même s'il y a des hommes qui ont peur de la rotondité de la femme enceinte et qui se barrent avant. Il y a très peu de femmes qui veulent des enfants, maintenant."