Gérard Depardieu interpellé et verbalisé à Paris, le test d'alcoolémie positif

Plus de scooter pour Gérard Depardieu. Comme l'a rapporté Le Point le 30 août 2020, l'acteur de 71 ans a été interpellé et verbalisé à Paris vendredi soir, alors qu'il roulait à scooter avenue du Maine. Après avoir outrepassé le Code de la route, en franchissant une ligne banche ou un feu rouge selon nos confrères, il a attiré l'attention de policiers présents sur place. Le comédien a soufflé dans un éthylotest qui s'est avéré positif, son taux d'alcoolémie était donc supérieur à la limite maximale de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Gérard Depardieu a confessé avoir consommé deux bières avant de prendre la route sur son scooter. L'état-major de la préfecture de police ayant été rapidement prévenu, les policiers auraient reçu pour ordre "de ne pas procéder à la verbalisation de Monsieur Depardieu", comme l'ont rapporté nos confrères. L'acteur des Compères, de Cyrano de Bergerac et Potiche a tout de même été conduit au commissariat, où il a été soumis à l'éthylomètre : un test qui a révélé un taux de 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. La star a bien été verbalisée, comme l'a confirmé la Préfecture de police. Son scooter a quant à lui été immobilisé.

Gérard Depardieu est reparti avec des amis qui l'avaient rejoint entre temps au commissariat. "Durant l'attente, l'acteur a affirmé aux policiers qu'il ne souhaitait plus être français, mais qu'il préférait Vladimir Poutine", ont précisé les journalistes du Point. Une remarque qui n'a rien de surprenant quand on sait la relation que l'acteur français entretient avec la Russie et son président, au point de posséder un passeport russe.