Gérard Depardieu : Sa petite-fille dévoile une photo émouvante de ses parents décédés, Guillaume et Elise

Comme légende au cliché qu'elle a publié, la jeune femme de 21 ans a simplement mis un émoji coeur. La photographie parle d'elle-même, montrant Elise Ventre et Guillaume Depardieu tout simplement rayonnant. Louise Depardieu, apprentie comédienne et mannequin, avait déjà dévoilé une émouvante image de sa maman l'an dernier. Pour l'avoir près d'elle pour toujours, elle n'avait pas hésité à se faire tatouer l'inscription Fais le tri sur le bras. Elle avait assuré que sa mère aurait été contente mais s'était bien gardée d'expliquer la signification de ce message énigmatique.

C'est Louise elle-même qui a annoncé le décès brutal de sa maman à l'âge de 47 ans sur les réseaux sociaux : "Ça va être dur la vie sans toi et papa, tu ne me facilites pas la tâche mais je sais que tu seras toujours là quoi qu'il arrive. Dieu sait combien nous nous sommes aimées toutes les deux. Tu es irremplaçable. Tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi. J'espère que tu veilleras sur moi de là-haut. J'espère que je te rendrai fière. J'espère que tu me donneras des signes de ta présence. Je le sais. Tu es gravée dans mon coeur. Merci de m'avoir donné la vie." Elise Ventre avait épousé Guillaume Depardieu en décembre 1999. Ensemble, ils ont eu Louise en 2001, avant de divorcer en 2006.