Guillaume Depardieu : "Aimer une fois, aimer toujours", cette célèbre princesse avec laquelle il a été en couple

Cela fait maintenant quatorze ans que Guillaume Depardieu est mort à l'âge de 37 ans. Il a laissé derrière lui une carrière cinématographique riche de plus de quinze ans et aussi sa fille, Louise Depardieu qui a perdu à son tour sa mère Elise Ventre en 2020.

Avant de se marier avec la mère de sa fille le 30 décembre 1999 et avec laquelle il a divorcé en 2006, Guillaume Depardieu a été en couple avec une célèbre actrice qui n'est autre que, Clotilde Courau. Les deux jeunes acteurs se sont rencontrés en 1997 sur le tournage du film Marthe de Jean-Loup Hubert. Ils incarnaient les rôles principaux de Marthe, une institutrice, et Simon, un jeune soldat. Ils forment alors un couple dans le film qui devient un couple dans la vie. "Cet amour de jeunesse m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier ni rien oublier", avait confié Clotilde Courau chez nos confrères de Gala en avril 2019. Pour le réalisateur de Marthe, Jean-Loup Hubert, l'histoire d'amour entre l'actrice et le fils aîné de Gérard Depardieu s'est avéré une véritable bénédiction : "On avait des températures qui descendaient jusqu'à - 10°C, la glace prenait dans le port et il y avait ces deux merveilleux jeunes gens mis face à face (...) Vous écrivez une histoire d'amour formidable et un vrai coup de foudre, le miracle, se produit là, sous vos yeux. Pour un cinéaste, c'est un cadeau parce que la vérité du sentiment sert le film, il est même palpable dans certaines scènes", avait-il également confié à Gala.

Se souvenir de ta lumière et la rendre encore vivante

À l'occasion de l'anniversaire du défunt en avril dernier, Clotilde Courau avait publié une photo en noir et blanc d'elle et Guillaume Depardieu avec ce tendre message : "Aimer une fois, aimer toujours. Ne rien renier, ni oublier. Se souvenir de ta lumière et la rendre encore vivante. Joyeux anniversaire très cher." Par la suite, Clotilde Courau s'est mariée en septembre 2003 avec Emmanuel-Philibert de Savoie. Elle est donc princesse de Savoie, de Venise et de Piémont. Ils ont donné naissance à deux filles : la princesse Vittoria Cristina Chiara le 28 décembre 2003 et la princesse Luisa Giovanna Bianca le 16 août 2006.