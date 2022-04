Guillaume Depardieu : Son ex Clotilde Courau publie une touchante photo d'eux, l'amour éternel

Les années passent mais personne n'oublie Guillaume Depardieu. L'acteur, emporté à l'âge de 37 ans après avoir contracté une infection et une pneumonie, reste ancré dans les esprits de ceux dont il a croisé la route. Celui de Clotilde Courau particulièrement.

Les deux comédiens ont été en couple à la fin des années 1990. Malgré leur séparation, les deux ex avaient gardé beaucoup de considération l'un pour l'autre. Pour preuve, ce jeudi 7 avril, Guillaume Depardieu aurait eu 51 ans. Une date symbolique que Clotilde Courau garde toujours dans un coin de sa tête. C'est la raison pour laquelle elle lui a rendu hommage dans sa story Instagram.

Clotilde Courau a posté une photo d'elle et de Guillaume Depardieu au temps de leur amour (voir le diaporama). Un cliché en noir et blanc sur lequel les deux amoureux fixent intensément l'objectif. Pour accompagner ce souvenir, une poignée de mots qui en disent long sur l'affection que la princesse de Savoie portait au fils de Gérard Depardieu : "Aimer une fois, aimer toujours. Ne rien renier, ni oublier. Se souvenir de ta lumière et la rendre encore vivante. Joyeux anniversaire très cher."

Le couple formé par Clotilde Courau et Guillaume Depardieu n'aura duré que quelques mois à la suite de leur rencontre sur le tournage du film Marthe de Jean-Loup Hubert. Après leur rupture, les deux comédiens ont refait leur vie. Lui avec Elise Ventre, la mère de sa fille Louise, dont il a divorcé en 2006. Elle avec Emmanuel-Philibert, prince de Savoie, qu'elle a épousé en 2003 et avec qui elle a eu deux filles, Vittoria, 18 ans et Luisa, 15 ans.

Clotilde Courau a assisté aux obsèques de Guillaume Depardieu en 2008. Malgré ses cinq ans de vie commune avec son époux, la comédienne a été anéantie par ce dernier adieu glissé à son ex-compagnon, tant il l'a métamorphosée : "Cet amour de jeunesse m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier ni rien oublier" confiait-elle à Gala en 2019. Depuis, chaque date, chaque anniversaire est l'occasion rêvée de se souvenir encore un peu plus de celui dont elle a partagé la vie. Quelques mois intenses qui prouvent que même séparés, on peut continuer d'être unis par l'amour à tout jamais.