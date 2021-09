Clotilde Courau sublime en drapé, Antonio Banderas fou amoureux de Nicole Kimpel à la Mostra

Rentrée en beauté pour l'Italie. Comme tous les ans, le ciel de Venise est rempli d'étoiles, tout comme les rues de la ville, et ce dès la rentrée ! La célèbre Mostra, a.k.a le festival international du film le plus célèbre du pays, a lieu du 1er au 11 septembre 2021 et, malgré quelques restrictions sanitaires, les talents les plus fous du septième art défilent à deux pas des gondoles. Le 5 septembre 2021 n'a pas fait exception puisque la cérémonie des Kineo Award and Filming Italy Best Movie a eu lieu en présence de nombreuses comédiennes et nombreux comédiens.

Après Zendaya, Tina Kunakey, Virginie Efira ou Penélope Cruz, c'est Clotilde Courau qui a enflammé le tapis rouge installé aux abords du Palais du cinéma, au Lido de Venise, en l'occasion de cette 78e édition de l'évènement. L'actrice, récemment à l'affiche de Benedetta, de Paul Verhoeven, avait opté pour une sublime robe drapée de couleur noire et blanche. C'est Massimo Serini qui s'était occupé de son maquillage et de sa coiffure. Quant au reste des invités, on relève entre autres la présence de Margherita Tiesi, Olivia Williams, Darko Peric, Sara Croce, Madalina Ghenea, Gabriella Pession, Nina Zilli and Daniele Lazzarin, Vittoria Puccini, Can Yaman, Carlo Verdone, Nadine Labaki, Marco Bacini et Federica Panicucci;

Venise est l'une des capitales internationales du cinéma, certes, mais elle reste la ville des amoureux. Alors autant lier l'utile à l'agréable : Antonio Banderas, venu assister aux diverses projections des oeuvres en compétition, a foulé le red carpet avec sa compagne de vingt ans sa cadette, Nicole Kimpel - bien qu'il peine toujours à oublier son ex-femme Melanie Griffith. Une chance quand on sait que l'interprète de Zorro a été testé positif à la Covid-19, le 10 août dernier, et qu'il a dû fêter ses 60 ans en quarantaine. Après la pluie vient le beau temps...