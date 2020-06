Antonio Banderas en couple mais amoureux de son ex ? "Je ne peux pas l'oublier"

Qui a dit qu'on ne pouvait pas rester "ami" avec son ex ? Sûrement pas Antonio Banderas qui s'est entretenu avec le magazine El Break de las 7 et qui a déclaré avoir conservé des liens très "forts" avec son ex-femme Melanie Griffith. "Je ne peux pas l'oublier. C'est une très bonne actrice et je la respecte énormément. Je l'aime toujours. Je pense que nous sommes tous deux réticents à l'idée d'enterrer vingt ans de mariage. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs et c'est la condition humaine", a-t-il déclaré au sujet de la mère de sa fille Stella (née en 1996). Et d'ajouter : "Nous avons eu une fille merveilleuse que nous aimons tous les deux et c'est le résultat final de notre relation, la plus belle chose que nous ayons jamais faite ensemble."

La vie que j'ai eue avec Mélanie était magnifique

Marié pendant presque vingt ans, le couple, très amoureux, s'était uni en 1996. Melanie s'était même fait tatouer le prénom d'Antonio en 2000 sur l'épaule droite. Une relation intense qui s'est finalement terminée par un divorce en 2015. La rupture n'a pourtant pas entaché l'affection que l'acteur de 59 ans ressent pour son ex-compagne : "La vie que j'ai eue avec Mélanie était magnifique. Nous avons eu vingt années merveilleuses pendant lesquelles nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et vécu des moments merveilleux que je n'oublierai pas."

Actuellement en couple avec Nicole Kimpel, de vingt ans sa cadette, l'acteur du film Le Masque de Zorro éprouve toujours un fort attachement pour Melanie, qu'il considère même comme un membre de sa famille. "Même si nous sommes séparés légalement, elle est toujours ma famille. Quand je vais à Los Angeles, je lui rends visite et, hier encore, nous parlions au téléphone. Tout se passe naturellement." L'interview ne dit pas en revanche comment sa nouvelle chérie gère cette relation encore très forte entre Antonio et Melanie.