Antonio Banderas positif au coronavirus, mauvaise surprise pour ses 60 ans

Plutôt qu'une montre ou une carte-cadeau Célio, Antonio Banderas a eu un présent bien singulier pour son 60e anniversaire : le coronavirus. Sur Twitter, l'acteur espagnol a partagé la mauvaise nouvelle. "Je voudrais publiquement annoncé que, aujourd'hui, le 10 août, je suis obligé de fêter mon 60e anniversaire en quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus", relaye-t-il tristement dans un communiqué.

Comme la majorité des célébrités, Antonio Banderas n'a eu qu'une forme légère du virus. "Je voudrais dire que je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d'habitude. Je suis confiant sur le fait que je devrais guérir le plus vite possible, en suivant les instructions des médecins. J'espère qu'ils m'aideront à surmonter cette infection, que moi et tant d'autres personnes à travers le monde ont contracté", a ajouté l'acteur inoubliable de Zorro.

Antonio Banderas ne passera pas un si mauvais anniversaire que ça. "Je vais profiter de cet isolement pour lire, écrire et me reposer, continuer à faire des projets pour commencer à donner un sens à mes 60 ans qui viennent de s'écouler et qui sont chargés d'envies et d'enthousiasme", a-t-il ajouté, terminant son message avec "un câlin" - qu'on espère virtuel- à "tout le monde".

On ne sait pas vraiment où Antonio Banderas passera son 60e anniversaire. En juillet dernier, il indiquait se trouver en Espagne, à Malaga, vraisemblablement dans une de ses maisons de vacances avec sa petite-amie, l'influenceuse et créatrice de sacs à main, Nicole Kimpel. Ils y auraient passé le confinement. Ce serait donc logique si Antonio Banderas choisissait cette destination pour son isolement.

Pendant le plus fort de la crise du Covid-19, en mai dernier, Antonio Banderas expliquait avoir peur de contracter le coronavirus à cause des paparazzi. "Première sortie pour aller courir durant le confinement. Première rencontre, des paparazzi sans masque braquant leurs appareils sur mon visage. Je resterai confiné", avait-il tweeté.