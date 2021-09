Clotilde Courau scintillante face à Thierry Lhermitte au festival de Montélimar

Dix ans déjà que le festival De l'écrit à l'écran existe. Avec un an de retard, Covid-19 oblige, le dimanche 26 septembre 2021, le théâtre de Montélimar a affiché complet pour une soirée anniversaire animée par le poète, rappeur et réalisateur Abd Al Malik. Sur scène, de nombreux comédiens et artistes se sont succédés, à l'image d'Émilie Dequenne et de Clotilde Courau, présente pour le film Les Héroïques, en salles le 17 novembre prochain.

Ariane Ascaride était également présente pour la projection de ce film, tout comme son réalisateur Maxime Roy. D'autres personnalités comme Thierry Lhermitte, Michel Ferracci, Raphaël Personnaz, Patrice Leconte, Thierry Frémaux, Vanessa Lhost et Alain Choquart faisaient partie des invités de cette 10e édition du festival De l'écrit à l'écran.

Cette année, de nombreux films ont été projetés lors du festival, notamment Amants de Nicole Garcia, Illusions perdues de Xavier Giannoli, Zaï zaï zaï zaï de François Desagnat, Les choses humaines d'Yvan Attal, Animal de Cyril Dion ou encore De son vivant d'Emmanuelle Bercot, du 23 au 29 septembre 2021. En tout 27 oeuvres ont été projetées en avant-première. Pour la clôture du festival, le film Eiffel de Martin Bourboulon, avec Romain Duris et Emma Mackey (de Sex Education, Netflix) a été choisi.

Chaque année, plus de 20 000 spectateurs se ruent au festival de Montélimar. Une manifestation bénéfique au rayonnement de la région, avec de belles retombées économiques indirectes.