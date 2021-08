Romain Duris et Emma Mackey (Sex Education) complices au Festival d'Angoulême

Présent durant le Festival du Film Francophone d'Angoulême, Romain Duris n'a pas caché sa joie de retrouver sa partenaire à l'écran, Emma Mackey (Sex Education). Présent lors du photocall du film Eiffel du réalisateur Martin Bourboulon, l'acteur de 47 ans était aux anges de pouvoir partager l'affiche aux côtés de son amie.

Alors que sur grand écran, les deux acteurs incarnent un couple éperdument amoureux, face aux photographes, le compagnon d'Olivia Bonamy et la jeune actrice ont affiché une amitié sans faille. Leurs sourires et leurs regards complices en témoignent (voir diaporama). À les voir si proches, il est difficile de croire que les deux ont vingt-deux ans d'écart !

En 2019, alors membre du jury du festival de CanneSéries, Emma Mackey avait déjà partagé les prémices de cette amitié avec l'interprète de Xavier dans L'auberge Espagnole (2002). Au Parisien, la star de 25 ans s'était d'abord exprimée sur ses projets : "On démarre le tournage de la saison 2 de Sex Education dans trois semaines." Et de poursuivre, au sujet de celui qui incarne Gustave Eiffel : "J'ai tourné un film avec Romain Duris qui, si tout se passe bien, est prévu. On vient d'ailleurs de se rencontrer ici à CanneSéries." Nul doute que l'actrice d'origine anglaise parlait du film de Martin Bourboulon...

Concernant la première projection de l'année au Festival d'Angoulême, la productrice du film Eiffel, Vanessa Van Zuylen a partagé quelques mots avec les spectateurs, au nom de toute l'équipe : "Je suis heureuse de faire l'ouverture du festival avec ce film qui représente l'audace à la française ! Le FFA ressemble au film, c'est un festival généreux, populaire, ouvert à tout le monde." Et de poursuivre : "Eiffel, c'est un vrai travail d'équipe, je suis incroyablement fière, c'est vraiment le film d'une vie. Nous avons repoussé la sortie du film six fois, cela avait peut-être un sens, pour nous permettre d'ouvrir la 14e édition du FFA, comme s'il était notre trèfle à quatre feuilles."