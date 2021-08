Nicole Garcia, Leïla Kaddour, Reda Kateb lancent le Festival d'Angoulême en beauté

Côté look, celle qui a enflammé le tapis rouge est indéniablement Noémie Schmidt. En effet, avec sa combinaison à rayures verticales et à strass - qui a parfaitement marqué sa silhouette -, l'actrice de 30 ans a fait un véritable sans faute ! Côté accessoires, c'est avec deux petites fleurs, glissées entre ses cheveux, que la jeune femme a parfaitement apporté une touche de couleur à sa tenue. (voir diaporama)

Reda Kateb, pour sa part, a opté pour un parfait look de cérémonie à la fois décontracté et officiel puisqu'il était vêtu d'une veste à noire à carreaux, d'un jean et d'un t-shirt noir. L'acteur de 44 ans à l'affiche de Hors Normes, a tenu à partager sur son compte Instagram un parfait souvenir de sa première journée.

Concernant les tenues de Leïla Kaddour et Nicole Garcia, la jeune mère de famille s'est affichée dans un doux tailleur blanc et en t-shirt noir, et la nouvelle présidente du jury a, quant à elle, opté pour un tailleur noir et un t-shirt blanc. Des looks tout aussi décontractés, qui n'ont pas manqué de style !