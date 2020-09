Audrey Dana : 1re apparition au bras de son mari Olivier au Festival d'Angoulême

Il était temps que le cinéma touche à nouveau les téléspectateurs. Depuis le vendredi 28 août 2020, les futurs succès de nos salles obscures sont projetés en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême. L'occasion pour tous les acteurs du monde du septième art de se réunir, en Nouvelle-Aquitaine, et de s'émerveiller face à une bonne toile. Le 1er septembre, forcément, n'a pas fait exception. Au programme de ce cinquième jour, de jolis longs métrages présentés par ceux qui ont travaillé, de longs mois durant, sur ces projets.

Benjamin Biolay, Karin Viard se sont serré les coudes pour leur film Les Apparences, Patrick Bruel pour Villa Caprice, Sara Giraudeau pour Le Discours, Selma Bacha, Julie Gayet, Stéphanie Gillard, Sarah Bouhaddi, Jean-Michel Aulas, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour Les Joueuses, Suzanne Lindon – la fille de Sandrine Kiberlain et de Vincent Lindon – et le très beau Arnaud Valois pour Seize Printemps, Romain Quirot, Lya Oussadit et Hugo Becker pour Le Dernier Voyage de Paul W.R et Murielle Magellan, Jean-Pierre Améris, Audrey Dana et son mari Olivier Delbosc – qui apparaissent pour la première fois ensemble depuis le jour J – pour Profession du père.

À noter également : la présence chaleureuse de Jean-Pierre Castaldi ou celles de Jack Lang, de sa femme Monique et leur petite fille Anna. Et il y a fort à parier que cette petite troupe restera encore quelques heures aux alentours de la ville d'Angoulême. Ce mercredi 2 septembre 2020, la soirée de clôture viendra même un point final au festival tout en récompensant l'un des films en compétition du fameux Valois de diamant. Plus que quelques heures de patience...

Festival du film francophone d'Angoulême, les dix films en compétition

• Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal

• Éléonore, de Amro Hamzawi

• L'Ennemi, de Stephan Streker

• L'Étreinte, de Ludovic Bergery

• Garçon chiffon, de Nicolas Maury

• Petit Pays, de Éric Barbier

• Un triomphe, de Emmanuel Courcol

• Ibrahim, de Samir Guesmi

• Slalom, de Charlène Favierc

• Mica, de Ismaël Ferroukhi