Patrick Bruel inconsolable : une mauvaise nouvelle s'abat encore sur le chanteur

Maladie, accident... une année difficile

S'il ne peut, pour l'heure, pas rejoindre les planches, il sera bientôt possible de le retrouver sur grand écran. Actuellement, Patrick Bruel est au Festival du film francophone d'Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine, pour présenter Villa Caprice de Bernard Stora – dont la date de sortie reste encore un peu mystérieuse à cause du Covid-19. De quoi mettre un peu de baume au coeur de l'artiste, qui cumule déception sur déception. Entre sa chute vertigineuse lors des répétitions de la tournée des Enfoirés et le confinement qu'il a passé, rongé par le coronavirus, la coupe est pleine. "Cela a été une année difficile pour moi, se souvenait-il, en juillet, auprès du Midi libre. Cette chute était dingue, nous étions tous en répétition sur scène et il n'y avait pas de ligne de protection, ni de marquage au sol, je suis tombé de 1,60 m de haut sur le dos. Si mon genou n'avait pas cogné une paroi qui cachait les structures métalliques, est-ce que je serais en train de vous parler aujourd'hui ? Je ne sais pas..."