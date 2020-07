Patrick Bruel, grosse chute et Covid-19 : il se confie sur son "année difficile"

Une mauvaise blessure qui a ensuite laissé place à plusieurs semaines de grosse fatigue, après que l'interprète a contracté le coronavirus. Pour autant, confiné seul dans son appartement parisien, Patrick Bruel a préféré taire son état de santé à ses proches, par peur de les inquiéter. "Les 'live' m'ont aidé, en tout cas, à me maintenir en forme. J'avais peur de me retrouver avec une quinte de toux en direct. Mais, surtout, à chaque fois que je terminais un live, j'avais un énorme coup de fatigue, a-t-il confié. Pendant le confinement, je ne pouvais pas faire de sport à cause du genou, je ne sortais pas et on avait tendance à manger plus que d'habitude, même si je faisais attention. Bref une remise en forme s'impose !"

Après ses vacances provençales, la star prévoit de partir en Espagne pour un stage de remise en forme pour se "ressourcer, rééquilibrer [son] alimentation et faire beaucoup de sport". D'ici là, Patrick Bruel savoure son retour sur scène "intime" au Festival Jazz à l'Hospitalet, soucieux de respecter les conditions sanitaires. Dès le mois de septembre, il reprendra sa tournée à succès Ce soir on sort, dont les dates prévues au printemps dernier ont été repoussées à l'automne.