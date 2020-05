Amanda Sthers : Ses fils Oscar et Léon libres de choisir leur propre voie

Amanda Sthers a ouvert les portes de son intimité à Valérie Trierweiler, pour son interview dans le numéro du 20 mai 2020 de Paris Match. L'écrivaine et scénariste de 42 ans s'est confiée à quelques jours de la sortie de son onzième roman, Lettre d'amour sans le dire, dont la sortie est prévue le 3 juin prochain aux éditions Grasset.

Dans cet entretien où il est beaucoup question d'amour et de l'espoir retrouvé après une grande déception, Amanda Sthers évoque ceux qui sont nés de son mariage passé avec Patrick Bruel : ses fils Oscar et Léon âgés de 16 et 14 ans. C'est pour eux, pour qu'ils soient un peu plus près de leur papa, qu'Amanda Sthers a accepté de rentrer en France le temps d'une année, alors qu'ils habitent tous les trois à Los Angeles. "Je ne suis revenue à Paris que pour une seule année, afin que mes fils voient davantage leur papa. Mon aîné va entrer à l'université, c'était bien qu'il profite de lui auparavant", explique-t-elle. Oscar a en tête de s'orienter vers le monde médical, ce qui n'est pas pour déplaire à sa maman : "Je suis très touchée que l'aîné veuille devenir médecin, cela témoigne d'une empathie et d'un regard sur le monde qui m'émeut." De son côté, Léon "aime les sciences politiques".

Bientôt, ils vivront leur vie d'hommes

Qu'importe le chemin que veulent prendre ses fils, Amanda Sthers ne compte pas leur mettre de barrières, tout comme Patrick Bruel. "Je veux qu'ils créent leur propre voie, qu'ils n'aillent pas vers la facilité. Je suis assez dure pour l'école. Ils ont la chance d'avoir des parents qui n'ont pas de frustrations, ils sont libres de choisir", explique Amanda Sthers. Pour Oscar et Léon, la facilité serait d'aller vers la célébrité."J'ai vu trop 'd'enfants de' qui faisaient comme leurs parents par facilité ; cela me rendrait triste pour eux", poursuit leur maman qui juge que ses fils "ont beaucoup de second degré" par rapport à la vacuité de la célébrité. Vivre à Los Angeles a l'avantage de leur permettre de profiter d'un anonymat qu'ils n'ont pas en France.

Maintenant que ses deux garçons se dirigent vers l'âge adulte, Amanda Sthers se sent un peu plus libre de se focaliser sur sa vie professionnelle et personnelle : "Mes enfants sont toujours ce qu'il y a de plus important, mais, bientôt, ils vivront leur vie d'hommes. J'ai renoncé pour eux à beaucoup de choses dans mon métier, à des tournages, à des voyages littéraires à l'étranger. Je ne le regrette pas, mais je vais davantage me recentrer sur moi-même."

L'intégralité de l'interview d'Amanda Sthers est à découvrir dans Paris Match en kiosque le 20 mai 2020.