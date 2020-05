Amanda Sthers au début d'une histoire amoureuse, "qui n'est pas vouée à durer"

Amanda Sthers vit désormais à Los Angeles, mais pour rapprocher ses deux fils, Oscar (16 ans) et Léon (14 ans), de leur papa, Patrick Bruel, elle est restée à Paris durant près d'un an. De ce long séjour en France, est née une histoire d'amour, qui n'en est qu'à ses prémices, et qu'elle évoque dans le numéro du 20 mai 2020 de Paris Match. Mais pour Amanda Sthers, très peu d'espoir pour que cette idylle dure puisqu'elle va bientôt partir. "Je suis dans le début d'une histoire, mais qui n'est pas vouée à durer puisque je repars vivre à Los Angeles. Et avec le confinement, on est plus proche du fantasmagorique que de la réalité", confie l'écrivaine et scénariste de 42 ans. Elle s'est d'ailleurs déjà préparée à la rupture : "Il faut savoir se dire au revoir quand une relation est encore belle."

Pour Amanda Sthers, ce retour provisoire à Paris était important, afin que ses garçons profitent pleinement de leur papa dont ils sont le plus souvent séparés. "Je ne suis revenue à Paris que pour une seule année, afin que mes fils voient davantage leur papa. Mon aîné va entrer à l'université, c'était bien qu'il profite de lui auparavant", explique-t-elle.

Le poids de son histoire avec Patrick Bruel

Au cours de ce long entretien avec Paris Match, à quelques jours de la sortie de son onzième roman, Lettre d'amour sans le dire aux éditions Grasset, Amanda Sthers évoque une nouvelle fois l'histoire d'amour qui l'a tant marquée : celle avec Patrick Bruel. Leur divorce a laissé de nombreuses traces indélébiles... "Cela fait douze ans que nous sommes divorcés, je suis dans une autre vie. Alors cela me paraît toujours étrange qu'on me ramène à lui. En même temps, c'est le père de mes enfants, alors j'essaie de le prendre avec le sourire. Mais il y a un côté patriarcal, étouffant dans ce rapport-là", admet-elle.

Après leur divorce, Amanda Sthers a laissé l'amour de côté, pour se concentrer sur ses fils et sur sa vie professionnelle : "Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu ce besoin de me réfugier dans une bulle. Je préférais ne rien tenter, pour ne pas avoir de peine. En parlant avec des amies, j'ai compris que je n'étais pas la seule. Lors d'un tournage, une très belle femme m'a avoué ne pas avoir fait l'amour depuis dix ans. C'est donc une pathologie assez fréquente !" L'écriture de Lettre d'amour sans le dire a permis à Amanda Sthers une introspection sur sa vie amoureuse et lui a donné l'envie de donner de l'espoir aux autres femmes : "Dans ce livre, j'ai voulu montrer comment on renaissait à la vie, en croyant à nouveau au miracle de l'amour."

L'intégralité de l'interview d'Amanda Sthers est à découvrir dans Paris Match en kiosque le 20 mai 2020.