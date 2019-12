Amanda Sthers : Quand elle était "saoulée" par son ex Patrick Bruel

Officiellement mariés de 2004 à 2007, Patrick Bruel et Amanda Sthers ont eu la chance de conserver une belle relation malgré la fin de leur couple. La romancière et réalisatrice, qui n'hésite jamais à avoir un mot gentil pour son ex, l'a même fait tourner dans un de ses films ! Elle a toutefois aussi connu des moments moins joyeux à ses côtés...

Lundi 30 décembre 2019, la chaîne W9 diffusait en deuxième partie de soirée un documentaire intitulé Patrick Bruel itinéraire d'un surdoué et, parmi les intervenants, il fallait compter sur Amanda Sthers. Celle-ci a distillé ses confidences et anecdotes, revenant notamment sur la période pendant laquelle elle attendait leur premier enfant. En 2002, alors enceinte d'Oscar (qui naîtra l'année d'après), elle doit aussi soutenir son amoureux qui se lance dans un pari risqué : enregistrer un double disque de reprises des chansons des années 1930 à 1950 ! Ce qui ne l'emballe pas le moins du monde...

Face caméra, Amanda Sthers a confié avoir été très franche avec Patrick Bruel. "Je lui ai dit que ça allait être un gros bide et personnellement ce n'est pas du tout ma tasse de thé. J'étais saoulée des chansons des années 30 parce que j'ai dû écouter ça enceinte pendant des mois. (...) Il a bien fait de ne pas m'écouter mais, à vrai dire, tout le monde disait qu'il faisait des trucs commerciaux mais personne n'y croyait. (...) Il a bien fait de suivre son instinct", a-t-elle confié. Et pour cause, intitulé Entre deux et porté par le single Mon amant de Saint-Jean, il s'écoulera à 2 millions d'exemplaires !

Trois ans après, alors enceinte de Léon, Amanda Sthers avait-elle alors pu écouter le disque de son ex-mari, Des souvenirs devant ?

