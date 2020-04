Amanda Sthers indignée : son fils Oscar victime d'une usurpation d'identité

Amanda Sthers accepte peut-être d'évoquer sa vie de famille en interview, mais lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, l'auteure et réalisatrice se veut particulièrement stricte. Heureuse maman de Léon (14 ans ans) et Oscar (16 ans), tous deux nés de son mariage passé avec Patrick Bruel, la cinéaste ne montre jamais le visage de ses garçons sur Instagram. Alors quand le compte de l'un d'eux a été piraté, elle n'a pas hésité à exprimer son mécontentement !

"Une fois pour toutes ! Mes enfants n'ont pas de compte Instagram accessible. Mon fils aîné s'est fait pirater le sien et il faut le signaler. Les gens qui croient dialoguer avec lui se trompent. Merci de bloquer cette personne", a-t-elle expliqué le temps d'une story Instagram partagée le 4 avril 2020. Si Amanda Sthers veille à la protection de ses enfants sur les réseaux sociaux, cela ne l'empêche pas d'y être particulièrement active : recommandations cinéma, musique du moment, citations inspirantes... Il n'est pas rare de voir l'écrivaine partager ses coups de coeur avec ses milliers d'abonnés.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Biba de ce mois d'avril, Amanda Sthers (41 ans) s'est laissée aller à quelques confidences sur son rôle de mère. Un rôle qu'elle a endossé à l'âge de 25 ans à la naissance d'Oscar : "Quelque part, mes fils et moi, on a grandi ensemble. Je n'étais pas en train de vieillir mais de grandir et de changer." Mais aujourd'hui, voir son aîné se préparer à entrer à l'université l'angoisse : "Je ne suis pas prête, c'est trop tôt. Pour lui, c'est super, mais imaginer que dans quatre ans, je n'ai plus d'enfants à la maison, c'est compliqué... Ce moment où nos enfants ne nous appartiennent plus est difficile à vivre."