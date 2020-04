Amanda Sthers : Ses fils ont bien grandi, mais elle n'est "pas prête" pour ça

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Biba (numéro d'avril 2020), Amanda Sthers s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie de famille. L'occasion pour l'auteure et réalisatrice de 41 ans d'évoquer sa relation avec ses deux garçons, Léon (14 ans ans) et Oscar (16 ans), tous deux nés de son mariage avec Patrick Bruel.

Amanda Sthers est d'abord revenue sur le fait qu'elle est devenue mère jeune, à 25 ans : "Quelque part, mes fils et moi, on a grandi ensemble. Je n'étais pas en train de vieillir mais de grandir et de changer." Mais aujourd'hui, voir son aîné se préparer à entrer à l'université l'angoisse : "Je ne suis pas prête, c'est trop tôt. Pour lui c'est super, mais imaginer que dans quatre ans, je n'ai plus d'enfants à la maison, c'est compliqué... Ce moment où nos enfants ne nous appartiennent plus est difficile à vivre." Suites aux attentats de novembre 2015, cette parisienne de naissance a décidé de partir vivre à Los Angeles avec ses garçons.

Après avoir elle-même souffert de critiques misogynes, la réalisatrice d'Holy Lands essaie d'inculquer à ses garçons le respect de la gente féminine : "J'ai entendu des trucs aberrants sur moi : des hommes qui me trouvaient trop grosse, pas assez ceci ou cela. On pense que parce que je suis connue, je suis préservée, mais pas du tout (...). J'apprends à mes fils à regarder les femmes d'une autre façon, a-t-elle expliqué à nos confrères. D'ailleurs, mes enfants n'ont pas de regard sur les femmes mais sur les êtres humains (...). Mon fils aîné est allé au bal de sa promo avec un costume rose pâle qu'il avait choisi. Je trouve super qu'il ait ce réflexe et qu'il ne se sente pas menacé dans sa virilité. Les choses changent beaucoup dans cette génération."