L'Auberge Espagnole : Federico D'Anna (Alessandro) et Chritian Pagh (Lars) ont totalement changé de voie !

Le public s'est démesurément attaché à cette joyeuse petite bande. En 2002, Cédric Klapisch lançait, peut-être sans le savoir, ce qui allait devenir une trilogie à succès avec, en guise de premier épisode, le célèbre film L'Auberge Espagnole. Dans ce long-métrage, qui sent bon l'été et les langues diverses, les caméras suivaient les aventures internationales de Xavier Rousseau, a.k.a Romain, un étudiant en économie parti en Erasmus à Barcelone. En galère de logement, il se retrouvait dans une colocation de bonheur et de fortune, entouré de citoyens de toute l'Europe, dont Cécile de France, Kelly Reilly, Federico D'Anna ou encore Chritian Pagh.

Romain Duris avait fait ses débuts il y a près de dix ans, quand il a obtenu le rôle de Xavier Rousseau. Et s'il avait déjà tourné pour Cédric Klapisch à trois reprises - c'est d'ailleurs lui qui l'a lancé avec Le Péril Jeune ! -, on peut affirmer que L'Auberge Espagnole a, encore un peu plus, propulsé la carrière du jeune comédien. A l'affiche, Audrey Tautou, Judith Godrèche, Cécile de France confirmaient leur talent fou aux spectateurs. En revanche, tout le monde n'a pas poursuivi l'aventure du septième art après avoir quitté spécifiquement ce plateau de tournage.