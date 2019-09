Anny Duperey : Sourires et bonne humeur pour rencontrer son public

L'écrit et l'écran, Anny Duperey est sur tous les terrains. L'écrit par le biais de ses nombreux romans, Le voile noir, Je vous écris, Le poil et la plume ou encore plus récemment Le rêve de ma mère sorti en 2017. L'écran avec surtout la série Une famille formidable diffusée durant plus de quinze années sur TF1 et qui a tiré sa révérence en 2018 après 15 saisons et 56 épisodes.

Personnalité populaire, Anny Duperey était à Montélimar le 21 septembre 2019 pour participer à la 8e édition du festival "De l'écrit à l'écran". La comédienne et écrivaine de 72 ans a profité de ce déplacement pour aller à la rencontre de son public. Nombreux sont les admirateurs qui ont participé à sa séance de dédicaces, rythmée par des échanges et des photos souvenirs. Comme toujours, Anny Duperey s'est montrée très disponible pour satisfaire au mieux son public.

Le festival De l'écrit à l'écran, rendez-vous incontournable du cinéma, s'est déroulé du 18 à ce mardi 24 septembre. Nach, alias Anna Chedid, a proposé un set musical lors de la soirée d'ouverture, des films en avant-première (dont Hors norme d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec Vincent Cassel, Reda Kateb) un concours de scénario, des ciné-conférences et masterclass, un village des sciences avec entre autres un escape game, ainsi que des journées dédiées aux scolaires.

Le festival s'achève ce mardi 24 septembre avec la présence de la chanteuse Olivia Ruiz qui doit assurer un set musical et l'avant-première d'Un chien stupide réalisé Yvan Attal, avec ce dernier et sa compagne Charlotte Gainsbourg.