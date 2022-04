Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie, la rupture ? Le prince répond sans détour !

Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie forment un couple qui ne rentre dans aucune case. Les parents de Vittoria, 18 ans et Luisa, 15 ans, vivent séparément et dans des pays différents. Ainsi, si l'actrice est restée à Paris, le prince du Piémont, lui, est entre Los Angeles et Monte-Carlo. Alors forcément, cette famille royale pas comme les autres attise les plus folles rumeurs. Alors que certains les imaginaient séparés, le père de Vittoria et Luisa a décidé d'y mettre un terme en prenant la parole dans l'émission italienne Verissimo.

L'ami proche de Laeticia Hallyday a accepté d'évoquer sa vie sentimentale actuelle. "Il n'y a pas de secrets entre nous, on se parle beaucoup, on se comprend, a confié l'homme de 49 ans. Elle, elle habite souvent à Paris, j'habite à Monte-Carlo et je suis souvent en Italie. Mais nous avons un grand amour et un dialogue fort." Un lien si fort qu'il n'est pas entravé par la distance qui les sépare. Quant aux rumeurs de crise relayée par la presse, il a préféré qualifier ces dernières de "bêtises".

"La vie n'est pas un conte de fées"

Emmanuel Philibert de Savoie n'est pas le seul à s'exprimer quand il s'agit de défendre son couple. Ainsi, Clotilde Courau prenait aussi la parole il y a quelque temps dans les colonnes du magazine italien Oggi. "Avec Emmanuel, nous sommes profondément différents, mais en même temps nous sommes sincèrement unis. Nous avons deux filles merveilleuses et nous sommes une famille", avait-elle expliqué. Tous les deux vivent parfaitement bien cette situation, eux qui décrivent leur couple comme "une forte amitié, une complicité et un désir de vérité." "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", avait d'ailleurs précisé à ce sujet le prince à Gala, il y a quelques années. "La vie n'est pas un conte de fées, mais un combat", selon son épouse. Et ce sont aussi ses filles qui permettent à la mère de famille de vivre sereinement cette configuration.