Clotilde Courau irrésistible en soutien-gorge : sa fille ressort une vieille photo

Clotilde Courau est une maman très impliquée. Il y a quelques jours, la comédienne révélait le lien qu'elle entretenait avec ses deux filles Vittoria, 18 ans et Luisa, 15 ans, nées de son mariage avec Emmanuel-Philibert de Savoie. Si elle ne tient pas spécialement à ce qu'elles deviennent comédiennes, elle souhaite en revanche leur transmettre des choses précises comme "le sens de l'effort" et "le sens de l'engagement" : "Être engagée est une forme de résistance, le seul moyen aujourd'hui de surmonter les épreuves que nous traversons. [...] J'aimerais transmettre à mes filles que tout est possible et que rien n'est insurmontable".

Luisa et Vittoria sont bien parties pour faire perdurer le côté altruiste de leurs parents. Pas plus tard que la semaine dernière, l'aînée Vittoria était aux portes de l'Ukraine pour aider et consacrer du temps aux réfugiés fuyant le pays. L'expérience est gravée à tout jamais dans son esprit : "Je suis encore choquée de cette expérience. [...] L'un des moments les plus émouvants a été de voir un père, visiblement éprouvé, qui laissait ses enfants dans cette sorte d'orphelinat de fortune pour tenter de leur garantir un billet pour l'Europe. En larmes, il a traversé à nouveau la frontière ukrainienne pour atteindre l'avant-poste de Kiev et retourner au combat en sachant que, très probablement, il ne reverrait plus jamais sa famille." La sienne est plus que jamais tout ce qui compte désormais.