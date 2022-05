Clotilde Courau comblée : elle se filme avec ses filles Vittoria et Luisa... Emmanuel-Philibert de Savoie grand absent

Ce dernier qui n'était pas présent pour l'évènement puisqu'il est en ce moment même à Los Angeles, où il y a notamment ouvert un restaurant italien, The Prince of Venice. Rien d'anormal pour le couple qui vit séparément, et qui en a pris l'habitude. Ce qui permet aux deux tourtereaux de mener à bien leurs projets professionnels chacun de leur côté, sans que cela entache pour autant leur complicité. Un couple moderne et uni. "Notre couple, c'est une forte amitié, une complicité et un désir de vérité. Tout cela, c'est de l'amour. (...) Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout", avait confié Emmanuel-Philibert de Savoie au sujet de son couple à Gala en janvier 2021. Marié depuis 2003 à Clotilde Courau, le prince du Piémont n'hésite pas non plus à démentir les rumeurs de rupture lorsqu'il le faut. Comme en avril dernier lors de son passage dans l'émission italienne Verissimo.

Un cadeau et des hommages

Tout juste rentrée du Festival de Cannes, Clotilde Courau a tenu, en ce jour de la fête des Mères, à rendre hommage à sa grand-mère ainsi qu'à sa mère Catherine du Pontavice, à travers un petit message publié dans sa story Instagram. "Embrasser ma grand-mère et passer la journée entière avec ma mère sans qui je ne serais pas qui je suis aujourd'hui", a t-elle écrit. Moins attendu cette fois, la princesse a reçu une petite offrande de la part de l'artiste malgache Joël Andrianomearisoa, accompagné d'un petit mot. "Chère amie, un petit présent pour te dire que je pense à toi, toujours" peut-on lire dans la story de Clotilde Courau. Le cadeau n'est autre qu'un cadre avec le message suivant inscrit à l'intérieur : "Pour ne jamais rencontrer la dernière heure, j'ai pensé à la maison, j'ai pensé aux objets, j'ai éteint la lumière et je suis resté dans la pénombre. J'ai pensé à nous."

Depuis, la mère de famille semble être rentrée à Paris puisqu'elle a tout récemment partagé une photo de la maison où est décédé le célèbre poète irlandais Oscar Wilde, celle-ci étant située dans le 6e arrondissement de la capitale, rue des Beaux Arts.