Clotilde Courau chic en dentelle, Ayem Nour parée d'un gros collier... Elles font sensation à Cannes

Clotilde Courau et Ayem Nour ont attiré tous les regards, dimanche 22 mai 2022, au Festival de Cannes lors de la montée des marches pour le film Les Amandiers. L'actrice de 53 ans, épouse du prince Emmanuel-Philibert de Savoie, portait une longue robe noire en dentelle Valentino, au tissu extrêmement fin. Le tout accompagné d'un sublime collier. Une tenue d'une élégance folle, bien plus discrète que son ensemble très coloré, parés de motifs géométriques, qu'elle a porté plus tard dans la soirée à l'occasion du dîner Women In Motion qui a récompensé l'actrice afro-américaine Viola Davis. Une arrivée sur le tapis rouge d'une grande envergure donc pour la princesse qui n'a eu aucune difficulté à faire crépiter les flashs des photographes, en présence d'autres stars d'envergure internationale comme Sharon Stone ou Carla Bruni.

Succès quasiment similaire pour l'ex-star de télé-réalité Ayem Nour, présente également sur le tapis rouge à l'occasion de la projection du dernier film de Valeria Bruni Tedeschi. La star de 33 ans qui a perdu de nombreux kilos, portait une sublime robe longue et beige, ainsi qu'un collier absolument somptueux, assorti à ses boucles d'oreilles et son bracelet. L'influenceuse avait déjà attiré l'attention sur la Croisette en 2014, dans un tout autre registre. Elle avait malencontreusement montré ses sous-vêtements en sortant d'une luxueuse berline. Un accident regrettable qui n'est qu'un lointain souvenir désormais pour la jeune femme. Sa présence lors de la précédente édition en 2021 avait fait également du bruit puisqu'elle venait tout juste de retrouver son corps d'avant grossesse – elle est maman d'Ayvin, âgé de 5 ans, né de sa relation passée avec Vincent Miclet – , après avoir multiplié les régimes. "Je reviens de loin", avait-elle notamment déclaré sur ses réseaux sociaux.

Ayem Nour resplendissante

Outre Clotilde Courau et Ayem Nour, d'autres célébrités ont fait parler d'elles dimanche pour leur look, à commencer par Isabelle Adjani, en toute sobriété avec un chemisier blanc accompagné d'un pantalon noir. Sans oublier Isabelle Huppert, moulée dans une création verte très originale signée Balenciaga, ou encore Amanda Lear dans sa robe violette.