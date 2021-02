Ayem Nour, -27 kilos : son avant/après bluffant en sous-vêtements !

Ayem Nour en a fait du chemin depuis sa participation à Secret Story 5 en 2011. La jolie brune est aujourd'hui maman du petit Ayvin, né en juin 2016 de ses amours passées avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. Durant sa grossesse, l'ancienne candidate de télé-réalité a pris du poids. Des kilos qu'elle a peiné à perdre. Aujourd'hui, la belle Ayem Nour affiche une superbe silhouette et se remémore le chemin parcouru.

En story sur Instagram lundi 22 février 2021, la brunette de 32 ans partage de vieilles photos volées d'elle en bikini, peu après la naissance d'Ayvin. Ayem Nour profitait du soleil de Saint-Barthélémy avec son ex-compagnon Vincent Miclet...et affichait ses rondeurs post-grossesse. Presque cinq ans plus tard, c'est un tout nouveau corps qu'elle affiche sur le réseau social de partage d'images. En petite culotte et brassière noire, Ayem Nour dévoile une silhouette zéro défaut avec option ventre ultra-plat et jambes fuselées.

Un avant/après saisissant qui en inspire plus d'un parmi ses plus de 900 000 followers sur Instagram. "C'est pour vous que je poste ça, pas pour me montrer à poil", lâche Ayem Nour en réponse à une internaute qui la félicite et la remercie de l'encourager.

Ayem Nour, aujourd'hui plus mince qu'avant sa grossesse

Près de 30 kilos séparent ces photos. En novembre 2020 sur Snapchat, la jeune femme révélait avoir pesé jusqu'à 86 kilos. "Humiliations publiques, moqueries, méchanceté gratuite, blagues de mauvais goût, photos volées par la presse... Bref, sale délire, s'était-elle souvenue, amère. Impossible de retrouver mes 61 kilos d'avant grossesse, je continue l'émission malgré tout... Je décide de vivre 'avec."

Aux dernières nouvelles, Ayem Nour s'est délestée de près de 30 kilos puisqu'elle a annoncé, toujours en novembre dernier, peser 59,6 kilos. Soit 1,5 kilo de moins que son poids de forme d'avant bébé ! Cette perte de poids n'a pas été sans effort. En effet, entre sport et alimentation, la jeune femme de 32 ans n'a rien lâché. Elle suit le régime Keto, qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion d'énergie qui provient des gras, dont elle vante les mérites sur les réseaux sociaux. Mais l'essentiel reste sa volonté de fer.

Une belle évolution pour Ayem Nour.