Ayem Nour balance : Vincent Miclet porte plainte, elle révèle ses "trafics"

C'est la guerre entre Ayem Nour et son ex Vincent Miclet. L'homme d'affaires a porté plainte contre l'animatrice le 1er août 2020. Selon Vincent, l'ancienne présentatrice du Mad Mag l'empêcherait de voir son fils de 4 ans. "Je devais l'avoir avec moi du 1er au 26 août mais, à mon arrivée à Paris, Ayem n'était pas là. Elle était partie dans le Sud sans m'avoir averti" a-t-il expliqué au magazine Public avant d'ajouter "J'ai déposé une plainte le 1er août pour non-représentation de mineur." De plus, le père d'Ayvin sous-entend qu'Ayem serait une femme vénale qui n'aurait tout simplement pas accepté qu'il refasse sa vie avec une autre femme (Vincent Miclet s'est remarié en 2018 avec une jeune femme de 27 ans).

Silencieuse depuis le début de cette affaire, Ayem Nour a finalement pris la parole sur son compte Instagram le 28 août 2020. Visiblement à bout de nerfs, la jeune femme de 31 ans explique qu'elle tient avant tout à préserver son fils. Elle révèle : "Il est hors de question que mon fils, en grandissant, voit des règlements de comptes sur les réseaux qui ont été menés et rapportés par des pièces rapportées, qui viennent d'arriver et qui essayent de tirer profit de tout ça. Pour tous ceux qui m'écrivent je vais bien et Ayvin va bien, mon but est que la vérité éclate, que les personnes qui ont menti soient punies... Que justice soit faite et elle sera bientôt faite."

Les trafics, les escroqueries,...

Ayem déclare également être victime de harcèlement au quotidien et fait de sombres allusions à Vincent Miclet. "Je ne sais pas si je commence par les trafics, les escroqueries, les intimidations, la violence, la manipulation, les soirées coquines malhonnêtes et malsaines..." explique-t-elle avant d'ajouter : "Il y a toujours deux sons de cloches dans la vie, pour le moment vous n'en avez eu qu'un seul..." En story, Ayem a également publié de mystérieuses captures d'écran dans lesquelles on devine le prénom de Vincent qui aurait été frappé par une femme. Affaire à suivre...