Isabelle Adjani, Mélanie Laurent et Isabelle Huppert : les reines de Cannes défilent en tenues glamours !

Aller voir des films, oui, mais en robe de soirée s'il-vous-plaît ! Alors que le Festival de Cannes a ouvert ses portes le mardi 17 mai 2022, les journées s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Et s'il y a bien une avant-première qui a attiré les célébrités les plus glamour de toute la planète, c'est celle de la comédie dramatique Les Amandiers, le nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi avec Louis Garrel, son ancien compagnon, mais aussi Nadia Tereszkiewcz ou Clara Bretheau.

Valeria Bruni-Tedeschi a présenté Les Amandiers le dimanche 22 mai 2022. Le film, dont la sortie est prévue en France le 9 novembre prochain, est d'ailleurs en compétition au Festival de Cannes. Il faudra patienter jusqu'à la cérémonie de clôture pour savoir si la réalisatrice remportera un prix, certes, mais elle a déjà eu droit à de jolis honneurs. Sur le tapis rouge, la cinéaste a effectivement eu l'occasion de croiser sa soeur, Carla Bruni-Sarkozy, sa maman, Marisa Borini, les membres de l'équipe du film, ainsi qu'une sacrée brochette de stars. Les photographes ont effectivement eu l'occasion de faire exploser leurs flashs en direction d'Isabelle Adjani, de Mélanie Laurent, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Marine Delterme, Eva Herzigova ou encore Sharon Stone, véritables reines du red carpet.

Etaient également présents : Tahar Rahim, le réalisateur François Ozon, Ayem Nour, Stéphane De Groodt, Patricia Contreras, Amanda Lear, Adam Senn, Sam Webb, Dominique Ouattara, Juliette Armanet, Alain Chamfort, Patrick Timsit, Elodie Bouchez, Frida Aasen, Delphine Ernotte, Iris Law, Sara Sampaio, Valérie Kaprisky, Lorena Rae, Mari Fonseca, Tessa Brooks, Claire Holt, Thassia Naves, Alison Toby, Nadine Leopold, Isabelle Carré, Mohammed Al Turki, Karine Silla, Vincent Perez et leur fille Iman, Clothide Courau, Kimberley Garner, Catrinel Marlon, Flora Coquerel, Paul Loup Sulitzer et sa compagne Supriya Answya Devi Rathoar, Patrick Sobelman, Alexandra Henochsberg, Valéria Pavelin, Farhana Bodi, Raline Shah, Koukla Lapidus et Milla Lapidus, Carmen Kassovitz, Jessica Wang, Mathilde Favier, Paolo Sorrentino et sa femme Daniela D'Antonio, Audrey Diwan, Mayassa Dardari, Laurent Dassault, Yanis Bouziani, Catherine Corsini, Janine Piguet, Maxime Dereymez et Audrey Dana.

Un superbe parterre !