Sharon Stone dans une robe éblouissante et transformable, elle fait le buzz à Cannes

Tous les projecteurs étaient braqués sur Sharon Stone. L'actrice de 64 ans s'est fait remarquer, dimanche 22 mai, à l'occasion du Festival de Cannes, en portant une tenue bleue et blanche, signée Dolce & Gabanna. Une robe qui en cachait une autre puisque l'américaine a surpris tout le monde en ôtant le jupon de celle-ci, dévoilant ainsi une longe robe, très moulante et fendue à l'arrière. La traîne était démontable. Une mise en scène rendue possible grâce aux deux mannequins, Sam Webb et Adam Senn, vêtus de smokings bleu marine et missionnés de jouer les bodyguard en escortant la star hollywoodienne. Incrustée de petits carreaux de la marque Swarovski, la robe, cousue à la main, aurait demandé plus de 2500 heures de travail. L'actrice s'est également distinguée grâce à sa coiffure ainsi que des boucles d'oreilles et des chaussures à talon assorties à sa tenue. Sur de nombreuses photos, on peut apercevoir la star sourire, saluer la foule et s'amuser des caméras qui tournent autour d'elle. Un sans faute pour l'actrice, qui n'a pas manqué de susciter de vives réactions parmi les festivaliers.

Une réputation à défendre

Une tenue qui n'a donc laissé personne indifférent, d'autant plus que Sharon Stone est toujours très attendue sur le tapis rouge. En effet, depuis ses premiers pas sur la Croisette dans les années 1990, elle a pour habitude d'affoler la toile avec des tenues très sensuelles. En témoigne sa robe au décolleté très généreux lors de l'édition de 1998.

Cette année, Sharon Stone était présente au Festival de Cannes à l'occasion de la présentation du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni Tedeschi. D'autres stars étaient présentes pour cette sixième soirée sur la Croisette comme l'ancienne Miss France 2014 Flora Coquerel, Carla Bruni, Isabelle Adjani, Amanda Lear, Clotilde Courau en dentelle, Ayem Nour ou encore Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie, venue également défendre la nouvelle comédie musicale Don Juan.

Le film Les Amandiers fait notamment partie de la sélection officielle pour cette 75e édition. L'intrigue retrace l'histoire d'une bande de jeunes qui passent un concours pour intégrer la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Parmi les acteurs à l'affiche, Louis Garrel, Eva Danino, Nadia Tereszkiewicz mais aussi Suzanne Lindon, la fille de l'acteur Vincent Lindon, président du jury cette année, et de la comédienne Sandrine Kiberlain.