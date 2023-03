Sharon Stone sa bouche transformée et très exposée : ce cliché délirant pour ses 65 ans

Avec humour, Sharon Stone n'hésite pas à jouer la carte de l'autodérision. Il faut dire que l'actrice a toujours mis en avant la beauté au naturel. En effet, la comédienne a indiqué à plusieurs reprises n'avoir jamais succombé à la tentation du bistouri. "J'ai cessé de compter combien de médecins ont essayé de me vendre un lifting du visage. Même qu'une fois, quelqu'un avait réussi à me convaincre, mais lorsque j'ai regardé des photos de moi, j'ai pensé : que vont-ils lifter ? [...] Oui, je suis passée à deux doigts de le faire, mais honnêtement, je crois que dans l'art de bien vieillir, il y a quelque chose de sexy dans nos imperfections. C'est sensuel", confiait-elle en 2013.

Les confidences de Sharon Stone sur la chirurgie esthétique

Il faut dire qu'elle a eu une très mauvaise expérience avec le botox après avoir été victime d'un AVC. "J'ai eu cet accident vasculaire cérébral massif et une hémorragie cérébrale de neuf jours. J'ai dû faire plus de 300 injections de botox et de fillers pour faire remonter un côté de mon visage". Elle préfère ainsi les cosmétiques et les soins. "Il s'agit donc de démontrer qu'il est possible d'obtenir des résultats quasi imperceptibles, dans la subtilité et le naturel, pour être tout simplement la même en mieux. L'idée est de paraître plus fraîche et de gagner ainsi quelques années. La plus légère des corrections peut booster la confiance en soi". Un message bienveillant qu'elle lance à toutes les femmes qui la suivent.