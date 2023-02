"Tragique succession de morts" pour Sharon Stone : son frère Patrick parti brutalement, un an après son bébé

Il faut en effet préciser qu'il y a près d'un an et demi, en août 2021, l'actrice de Basic Instinct avait perdu son neveu et filleul River dans de tragiques circonstance : le petit garçon de 11 mois avait souffert d'une défaillance multi-viscérale et était décédé de manière violente et brutale. A nouveau touchée par le deuil après avoir vu son fils mourir, Tasha a finalement pris la parole.

"J'ai l'impression que mon coeur a été arraché de ma poitrine. Patrick est aujourd'hui avec notre magnifique River... Je ne sais pas quoi dire d'autre, il était tout mon monde, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux privés puis communiqué à la presse. Je ne suis pas vraiment sûre de ce à quoi la vie est censée ressembler sans mon mari à mes côtés et pour être très honnête, je ne sais pas si j'ai envie de le savoir, mais je vais avancer, bien sûr. J'espère juste qu'ils seront toujours à mes côtés, pour veiller sur Hunter, Kaylee et moi.

Un message extrêmement touchant pour les fans de la famille, qui ont été nombreux à réagir. John Travolta, Jeremy Renner, Hilary Swank ou encore Milla Jovovich ont notamment laissé un message sur le compte de l'actrice, qui va désormais essayer de soutenir au mieux sa belle-soeur et ses neveux et nièces. Avant des funérailles qui s'annoncent difficiles...