Sharon Stone et sa soeur abusées par leur grand-père dans leur enfance : elle raconte

A 63 ans, Sharon Stone publie son premier ouvrage : The Beauty of Living Twice. Comme pour beaucoup de célébrités, il s'agit d'une autobiographie, qui sera publiée le 30 mars 2021 aux Etats-Unis (éditions Knopf). L'actrice américaine y revient notamment sur son expérience sur le tournage de l'incontournable Basic Instinct, sur l'AVC dont elle a été victime en 2001 ou encore son opération de chirurgie réparatrice de la poitrine, qui ne se s'est pas passée comme prévu...

Avant de revenir sur sa carrière d'actrice à Hollywood, Sharon Stone raconte son enfance modeste dans l'Etat de Pennsylvanie avec ses parents, Dorothy Lawson (mère au foyer), son père Joseph Stone (ouvrier), son grand frère Mike, sa petite soeur Kelly et son petit frère Patrick. Mais l'enfance de Sharon Stone a en réalité été marquée par un douloureux traumatisme : les abus sexuels qu'elle dit avoir subis, avec sa soeur Kelly, de la part de leur grand-père maternel Clarence Lawson. Alors qu'elles étaient petites, leur grand-mère les aurait enfermées dans une chambre avec leur grand-père, qui les aurait ensuite agressées...

La star, qui avait 14 ans lorsque ce grand-père est décédé, se souvient avoir regardé dans le cercueil pour s'assurer qu'il était bel et bien mort. Dans son livre, dont le Daily Mail a déjà publié quelques extraits, Sharon Stone explique avoir été "frappée par une étrange satisfaction" : "J'ai regardé Kelly et elle a compris. Elle avait 11 ans et c'était terminé."