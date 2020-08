Sharon Stone : Victime du Covid-19, sa soeur se "bat pour le moindre souffle"

Sharon Stone se ronge les sangs. Sa soeur Kelly, son pilier, est victime d'une terrible mésaventure. Rongée par le lupus, une maladie qui la rend extrêmement vulnérable, elle a attrapé le coronavirus... comme la comédienne l'a expliqué avec colère sur les réseaux sociaux. "Ceci est sa chambre d'hôpital, écrit la maman célibataire en montrant une pièce au matériel médical inquiétant. C'est l'un d'entre vous, qui ne portez pas de masque, qui lui a fait ça. Elle n'a aucun système immunitaire. Le seul endroit dans lequel elle s'est rendue c'est la pharmacie. Dans ce pays, il n'y a aucun test de fait à moins que l'on ait des symptômes et il faut ensuite attendre cinq jours pour avoir le résultat. Est-ce que vous pourriez supporter de vivre dans cette pièce tout seul ? Portez un masque. Pour vous-même et pour les autres !"

Toute la famille est touchée. Kelly Stone, qui a respecté le confinement à la lettre - bien que celui-ci ne soit pas obligatoire en Amérique malgré la situation désastreuse du pays - a attrapé le coronavirus... ainsi que son compagnon, Bruce. Et plus les heures passent, plus la situation est insupportable pour Sharon Stone qui supplie quiconque d'allumer une bougie en priant pour sa soeur. "Nous pensions que le Covid ne pourrait jamais nous trouver ni nous atteindre, racontait la victime sur les réseaux sociaux. Pas de shopping, pas de soirée... on a quasiment croisé aucun être humain. Mais maintenant, on se bat pour le moindre souffle. Croyez-moi, vous ne voulez pas du Covid..."