Sharon Stone endeuillée : Son neveu de 11 mois est mort

Dans sa story, Sharon Stone, qui se trouve toujours en Italie, a partagé plusieurs vidéos du petit garçon, parti trop vite. Pour rappel, la maman de Roan, Laird et Quinn (21, 16 et 15 ans) avait expliqué que son neveu River était entre la vie et la mort. Elle avait posté une photo du petit garçon sur son lit d'hôpital. Un cliché déchirant sur lequel il apparaissait avec des électrodes collées sur le corps et des tuyaux entrant et sortant de son nez et de sa bouche.

Le petit River était le fils de Patrick, le frère de la sexagénaire et de sa femme Tisha. Il aurait fêté son tout premier anniversaire la semaine prochaine, le 8 septembre.