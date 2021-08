Sharon Stone : Son neveu de 11 mois entre la vie et la mort, elle partage une photo déchirante

Sharon Stone attend un miracle. Sur son compte Instagram, la comédienne de 63 ans a partagé une terrible nouvelle : son neveu et filleul River, âgé de seulement 11 mois, est atteint d'une grave maladie. Le petit garçon est entre la vie et la mort et sa célèbre tante, inconsolable, s'est tournée vers ses abonnés pour leur demander leur aide. "Mon neveu et filleul River Stone a été retrouvé dans son berceau avec une défaillance totale des organes aujourd'hui. Merci de prier pour lui. Nous avons besoin d'un miracle", écrit-elle, dévastée, sur le réseau social.

Dans l'espace commentaires, l'inoubliable Catherine Tramell du film Basic Instinct a pu compter sur le soutien indéfectible de ses amis d'Hollywood. La star de télé-réalité américaine Sharon Osbourne, la réalisatrice Ava DuVernay, les actrices Ruby Rose, Olga Fonda et Kate Hudson lui ont envoyé leurs prières ainsi que des messages touchants. "Qu'il soit béni. Je t'envoie beaucoup d'amour et de prières", "Je vous envoie de la lumière, de l'amour et de la guérison", "Je prie pour toute votre famille", "Que son rétablissement soit prompt", peut-on lire.